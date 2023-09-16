Рекордный урожай и низкие цены: Россия стала лидером на мировом рынке пшеницы

Второй подряд рекордный урожай пшеницы в России укрепляет ее позицию экспортера №1 и одновременно приводит к снижению мировых цен на этом рынке. Из-за отсутствия серьезной конкуренции со стороны других стран Россия теперь может устанавливать минимальный порог цен на зерно, пишет Bloomberg.
«Переполненные зерновые закрома России обернулись удачей для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса стоимости жизни: рекордные поставки зерна привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года. На Чикагской бирже пшеница торгуется на уровне менее половины от пиковых значений, зафиксированных после начала украинского конфликта», — говорится в публикации.
Аналитик рынка зерна компании Strategie Grains Элен Дюфло считает, что у российской пшеницы не так много конкурентов и цену на зерно в данный момент определяет именно Москва. На этой неделе Минсельхоз США повысил прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло доминирующие позиции России на рынке пшеницы, считают в Bloomberg.
«Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, окружающую экспорт украинского зерна, обильные российские поставки позволяют смягчить все возможные опасения. Высокие урожаи в России и конкурентоспособные цены стали основным фактором, влияющим на настроения экспортеров из других ключевых стран в последние несколько месяцев», — считает старший экономист Международного совета по зерну Александр Каравайцев.