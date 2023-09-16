Рекордный урожай и низкие цены: Россия стала лидером на мировом рынке пшеницы

Второй подряд рекордный урожай пшеницы в России укрепляет ее позицию экспортера №1 и одновременно приводит к снижению мировых цен на этом рынке. Из-за отсутствия серьезной конкуренции со стороны других стран Россия теперь может устанавливать минимальный порог цен на зерно, пишет Bloomberg.

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«Переполненные зерновые закрома России обернулись удачей для потребителей пшеницы, пострадавших от кризиса стоимости жизни: рекордные поставки зерна привели к падению цен до самых низких показателей почти за три года. На Чикагской бирже пшеница торгуется на уровне менее половины от пиковых значений, зафиксированных после начала украинского конфликта», — говорится в публикации.

Аналитик рынка зерна компании Strategie Grains Элен Дюфло считает, что у российской пшеницы не так много конкурентов и цену на зерно в данный момент определяет именно Москва. На этой неделе Минсельхоз США повысил прогноз по российскому экспорту, одновременно понизив прогноз по мировым поставкам, что в очередной раз подчеркнуло доминирующие позиции России на рынке пшеницы, считают в Bloomberg.

«Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, окружающую экспорт украинского зерна, обильные российские поставки позволяют смягчить все возможные опасения. Высокие урожаи в России и конкурентоспособные цены стали основным фактором, влияющим на настроения экспортеров из других ключевых стран в последние несколько месяцев», — считает старший экономист Международного совета по зерну Александр Каравайцев.