Циклон придет из Европы: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Теплый циклон придет в столичный регион с запада к середине следующей недели. В среду температура воздуха повысится до плюс 23 градусов и до конца недели будет оставаться выше многолетней нормы, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«С запада будет перемещаться циклон, сейчас он еще далеко на западе. В воскресенье этот циклон приведет к существенному повышению температуры в Германии, Польше, Белоруссии. И постепенно восточная периферия этого циклона будет приближаться и к нам», — рассказал Вильфанд.

В понедельник, по его данным, будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ночная температура — плюс 9-11 градусов, дневная — плюс 18-20 градусов. Уже к среде воздух в столичном регионе прогреется до плюс 18-23 градусов. Осадков тоже не ожидается. Только во второй половине недели небо затянут облака и местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха, по словам Вильфанда, до конца недели будет держаться в диапазоне от плюс 17 до плюс 21 градуса, по ночам будет около плюс 10 градусов. Это выше многолетней нормы на 4-5 градусов, уточнил синоптик.

