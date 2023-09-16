«У них хорошие пионерские лагеря»: Кожемяко предложил развивать обмен школьниками с КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье в рамках большого визита в Россию. На станции Артем ученики местной школы встретили его традиционным приветствием на корейском языке, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео встречи. В него вошли и кадры общения со школьниками, в ходе которого глава региона пообещал рассмотреть возможность организации дружеских обменов с КНДР школьными группами для оздоровительного отдыха.

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«Раньше, когда мы были такими, как вы, мы тогда ездили, там у них хорошие пионерские лагеря, в Корее. Поэтому, может быть, договоримся, кого-нибудь из вас отправим в пионерские лагеря. Там и море потеплее. Во всяком случае сделаем так, чтобы вы побывали на Хасане», — сказал Кожемяко участвующим во встрече школьникам.

Как уточняет ТАСС, на перроне железнодорожной станции Артем в 45 км от Владивостока Ким Чен Ына встречали с цветами школьники — отличники из школы №7 поселка Артемовский. По словам учителя математики Евгении Шелупайко, все они — дети и внуки энергетиков, сотрудников артемовской ТЭЦ.

Лидер КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. По данным пресс-службы правительства Приморского края, первой остановкой на его пути была железнодорожная станция Хасан, далее Ким Чен Ын отправился по запланированному маршруту в Амурскую область, Хабаровский край и вновь в Приморье.

Приморский край имеет с КНДР более 39 км общей государственной границы. Товарооборот в последние несколько лет был значительно снижен в связи с санкциями ООН и пандемией. Вместе с тем в сентябре 2022 года было возобновлено грузовое железнодорожное сообщение через железнодорожный пункт пропуска «Хасан» (Хасан – Туманган).

