В Доме правительства РФ вновь введут масочный режим из-за коронавируса

С 18 сентября в Доме правительства РФ, расположенном на Краснопресненской набережной в Москве, вновь начнут действовать ограничения против распространения COVID-19. Кроме того, чиновникам рекомендовано сократить командировки — как за рубеж, так и по России. Об этом РБК сообщили два источника в правительстве и подтвердили в пресс-службе кабмина.

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Соответствующие рекомендации, подписанные вице-премьером Дмитрием Григоренко, члены аппарата правительства получили 15 сентября. В них, в частности, говорится об обязательном использовании масок и респираторов в здании, сокращении количества посетителей и личных контактов между сотрудниками, ограничении поездок по стране и за рубеж.

Указано также, что временные ограничительные меры приняты в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, и они будут способствовать «сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации».

