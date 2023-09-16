В Крыму продали первые объекты недвижимости украинских бизнесменов

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских «олигархов», договоры купли-продажи заключены на сумму более 815 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале спикер парламента региона Владимир Константинов.

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«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей», — написал Константинов.

По его словам, в ближайшее время будут выставлены на продажу еще около 100 объектов национализированного имущества, в том числе «квартира четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения». От их реализации в бюджет Крыма, по подсчетам Константинова, поступят еще более 800 млн рублей.

«Антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма. Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам», — подчеркнул спикер регионального парламента.

