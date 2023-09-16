В Москве создали легкий и удобный аппарат для запуска сердца

Специалисты московской компании «Медплант» разработали автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации. У него нет аналогов в России, кроме того, аппарат легче и удобнее зарубежных систем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи», — написал Собянин.

Также он добавил, что преимущество российского аппарата по сравнению с зарубежными аналогами заключается в том, что он легче, так как изготовлен из современных материалов, и удобнее в использовании, поскольку работает всего на двух батарейках. Система устанавливается за 20 секунд. Ее можно использовать как в машинах скорой помощи, так и в лечебных учреждениях.

Кроме того, в ближайших планах компании-резидента ОЭЗ «Технополис Москва» связать свою разработку с аппаратом искусственной вентиляции легких, создав таким образом уникальный реанимационный комплекс.