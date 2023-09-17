Акция недели: от X5 Group ждут возвращения на родину

По итогам недели Индекс Мосбиржи прибавил всего 0,31%, но, несмотря на такую скромную цифру, в плюсе осталась половина бумаг из его состава. И лидером среди них оказались глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group N.V., управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Они подскочили на 7,2%.

Они и ранее показывали прекрасные результаты, прибавив с начала III квартала 60,56%. Инвесторам нравится динамика бизнеса компании. Эмитент не платит дивиденды из-за регистрации в Нидерландах, но открывает много магазинов и наращивает рыночную долю. Согласно отчетности по МСФО, его выручка за I полугодие выросла на 17,3% г/г, а чистая прибыль – на 23% г/г.

Но не менее важным драйвером роста этих акций остаются надежды на редомициляцию X5 Group в РФ или в дружественную юрисдикцию. Еще осенью 2022 года компания сообщала, что изучает возможность перерегистрации в России, но конкретики до сих пор нет.