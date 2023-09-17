Акция недели: от X5 Group ждут возвращения на родину

По итогам недели Индекс Мосбиржи прибавил всего 0,31%, но, несмотря на такую скромную цифру, в плюсе осталась половина бумаг из его состава. И лидером среди них оказались глобальные депозитарные расписки X5 Retail Group N.V., управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Они подскочили на 7,2%.
Они и ранее показывали прекрасные результаты, прибавив с начала III квартала 60,56%. Инвесторам нравится динамика бизнеса компании. Эмитент не платит дивиденды из-за регистрации в Нидерландах, но открывает много магазинов и наращивает рыночную долю. Согласно отчетности по МСФО, его выручка за I полугодие выросла на 17,3% г/г, а чистая прибыль – на 23% г/г.
Но не менее важным драйвером роста этих акций остаются надежды на редомициляцию X5 Group в РФ или в дружественную юрисдикцию. Еще осенью 2022 года компания сообщала, что изучает возможность перерегистрации в России, но конкретики до сих пор нет.
«Это больная тема, - говорила в апреле РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева. – Мы изучаем этот вопрос буквально на протяжении всего времени, но сейчас нет ни технической, ни юридической возможности переезда в любую другую юрисдикцию из Голландии. Сейчас как в русской сказке: туда пойдешь – без головы останешься, сюда – без руки, направо – без коня».
Но с тех пор российские законодатели внесли и продолжают вносить поправки в законы, упрощающие редомициляцию для компаний, «застрявших» в недружественных юрисдикциях. И когда в августе X5 Group сообщила, что подаст на регистрацию в Банк России проспект своих GDR, многие решили, что здесь есть связь с намерением вернуться на родину. Компания сообщила, что приняла такое решение, чтобы обеспечить непрерывный допуск к торгам своими ГДР на Московской бирже.
Это, действительно, упростит жизнь акционерам в случае переезда компании в другую юрисдикцию, так что редомициляция, сочли на рынке, приближается. Другое дело, что раньше конца сентября ее можно не ждать – до 1 октября в России и так действует мораторий на делистинг таких бумаг. Но теперь эта дата уже близка – и покупки акций активизировались.
«Если прекращается листинг на основной бирже, в данном случае, на Лондонской бирже, то Московская биржа должна также сделать делистинг, - писал еще в августе главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. – Однако ЦБ РФ, видя ситуацию в 2022 году, принял решение сделать отсрочку для компаний до сентября 2023 года. Так как приближается срок, то X5 переводит основной листинг на Мосбиржу, дабы в принципе сохранить его. <…> Следующим логичным шагом видится редомициляция в РФ, после чего уже можно будет говорить о дивидендах. <…> Мы ожидаем удвоения стоимости акций с текущих уровней. Целевая цена 4515 рублей».
Тогда они стоили около 2100 рублей. На закрытие вчерашнего дня цена акций X5 Retail Group N.V.составила 2426 руб.