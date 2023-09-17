Дешевые программисты и вселенские амбиции: в мире формируется новая сверхдержава

В этом году Индия стала самой густонаселенной страной в мире, отправила зонд на Луну, и если она сохранит динамичные темпы роста ВВП, то в конце текущего десятилетия станет третьей крупнейшей экономикой мира. Для этого у нее есть все, заявил в интервью чешскому изданию Lidovky индолог из Карлова университета Мартин Гржибек.

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«Индия не стоит между Россией и Западом. Она стоит на собственных ногах и из отношений со всеми партнерами старается извлечь максимум для своего дальнейшего роста. Она поддерживает идею многополярного мира и делает все, чтобы стать полюсом, который никто не сможет обогнуть», — объяснил специалист Института азиатских исследований философского факультета Карлова университета.

Саммит «Большой двадцатки», состоявшийся недавно в Нью-Дели, по его мнению, это только подтвердил. Индии удалось отодвинуть спорную тему украинского кризиса на второй план ради консенсуса в других областях, таких как устойчивый рост, зеленые технологии и цифровая государственная инфраструктура. Кроме того, в «двадцатку» приняли Африканский союз, что упрочит репутацию Индии как страны, которая отстаивает интересы глобального Юга, отметил эксперт.

По мнению Гржибека, Россия важна для Индии, прежде всего, в трех областях: в качестве поставщика оружия и оборонных технологий, сырьевого экспортера и как ядерная держава, которая «поддерживает дружественные отношения и с Индией, и с Китаем, а значит, способна в определенной мере смягчать вражду между ними».

«Вместе с тем Индия очень старается, чтобы ее не воспринимали как антагониста Запада. Для роста Индии необходим иностранный капитал, трансфер технологий и трудовые возможности для растущего индийского населения. Индия видит огромные возможности для себя, прежде всего, в противостоянии США и Китая и хочет переманить западных производителей к себе. Индусы предлагают более дешевую рабочую силу, экономику с минимальным государственным регулированием, огромный рынок, а также более лояльную политическую систему», — отметил индолог.

То, что в августе Индия стала четвертой страной, которой удалось успешно посадить свой аппарат на Луне, по его мнению, продемонстрировало всему миру, что в ключевых технологических областях эта страна способна на прорыв, пусть даже большая часть населения по-прежнему трудится в сельском хозяйстве.

«Индия хочет доказать, что она не только страна дешевых программистов, которые востребованы во всем мире. Нет, она способна создавать и успешно управлять целой системой стартапов, крупных компаний и государственных организаций, и в начале этой цепи стоит талантливый студент, а в конце — лунный спускаемый аппарат», — подчеркнул Гржибек.

