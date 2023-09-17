Глава Минприроды рассказал, что удалось обсудить с Ким Чен Ыном

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщил, что во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына обсуждались совместные транспортные проекты, дополнительные поставки зерна и культурные обмены. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, прикрепив видео проводов «товарища Ким Чен Ына».

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«За шесть дней мы посетили несколько предприятий, образовательных и культурных учреждений. Хочу сказать, что Ким Чен Ын был очень заинтересован и внимателен к мельчайшим деталям. Многое обсудили за это время», — сообщил Козлов.

В числе ключевых вопросов министр назвал дополнительные поставки зерна, реанимацию проекта «Хасан – Раджин», возобновление регулярного авиасообщения, строительство автомобильного моста через реку Туманную, повышение квоты для студентов КНДР и культурные обмены.

Проект «Хасан – Раджин» предполагает модернизацию железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР). Идею строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе Приморья и КНДР обсуждают уже несколько лет, пандемия остановила переговоры, а сейчас, по словам Козлова, было предложено их возобновить. По поводу квот для студентов он пояснил, что в данный момент в России получают высшее образование порядка 100 граждан КНДР, в основном они выбирают ДВФУ. А по поводу культурных обменов он добавил, что труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в Северную Корею.

«И важное! Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне, и проведем заседание межправительственной комиссии РФ – КНДР. Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения!», — подчеркнул министр.

