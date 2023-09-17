Инвесторы построят 9 новых спортивных объектов в Москве

Власти Москвы выставили на торги право размещения некапитальных спортивных объектов на 9 участках в нескольких районах города. Общая площадь этих территорий составляет около 5,5 га, сообщил 16 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые пространства для занятий физкультурой и спортом появятся на востоке, юго-востоке и северо-востоке столицы, а также в Троицком административном округе. Под эти цели город предлагает инвесторам 9 земельных участков общей площадью около 5,5 га», — сказал Владимир Ефимов. Он добавил, что открытые аукционы пройдут в конце сентября — начале октября, а договоры с победителями торгов подпишут на 3 года.

Как следует из информации, опубликованной на Инвестиционном портале Москвы, размер платы за размещение каждого объекта будет определен в ходе торгов.

Самый большой участок площадью 1,6 га расположен возле Серебряно-Виноградного пруда на Измайловском шоссе. «Победитель аукциона сможет разместить здесь сооружения и другие объекты, предназначенные для технических видов спорта – например, картинга или мотоспорта», – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Спортивные объекты для остальных участков инвесторы смогут выбрать сами из перечня, утвержденного Москомспортом. Два участка под их размещение также расположены в Восточном административном округе: в районах Косино-Ухтомское и Преображенское, площадью 0,3 и 0,4 га соответственно. А на юго-востоке Москвы выставлено сразу три территории площадью от 0,4 до 1 га: вдоль Волгоградского проспекта в Выхине-Жулебине.

Еще два спортивных объекта появятся в поселке Рогово Троицкого административного округа: возле общеобразовательной школы на Школьной улице и рядом с жилым кварталом на Юбилейной улице. И последний участок, площадью 0,3 га, расположен рядом с Хибинским сквером в Ярославском районе на северо-востоке Москвы.