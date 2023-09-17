Ким Чен Ыну подарили дроны-камикадзе и бронежилет на острове Русский

В ходе официального визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на остров Русский. Там губернатор Приморского края Олег Кожемяко продемонстрировал ему продукцию региона, созданную для нужд СВО, и подарил штурмовой бронежилет, пять дронов-камикадзе с системой управления и беспилотник-разведчик «Герань-25». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу приморского министерства ГО и ЧС Александра Златкина.

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«Передан штурмовой бронежилет класса защиты Бр5 и С2. Бр5 по пуле, С2 по осколкам. Самый оптимальный вариант... Полностью приморский дизайн и производство, и полностью импортозамещенная ткань с инфракрасной ремиссией, которая делает носителя менее заметным через прибор ночного видения. Также российская. Передан комплект FPV-дронов — дронов-камикадзе — в количестве пяти штук и система управления к нему с интерактивными очками. И третье: передан беспилотник "Герань-25", модель 8. Разведывательный, также с системой наблюдения и управления», — рассказал Златкин.

В правительстве региона уточнили, что систему управления FPV-дронами разработали в Приморье, как и сами беспилотники, хотя комплектующие и не местные на 100%. Большой разведывательный дрон «Герань-25» тоже был разработан и произведен в Приморском крае.

Ранее Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где встретился с северокорейскими студентами. В ДВФУ в данный момент обучаются 43 таких студента. Также лидер КНДР побывал на балете «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра и посетил океанариум.

Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В среду президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры на космодроме Восточный. В пятницу лидер КНДР посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, в субботу он побывал на аэродроме Кневичи и на фрегате Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».

