Минобороны сообщило о разгроме цехов Харьковского бронетанкового завода

За прошедшие сутки российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах проведения спецоперации. Ракетным ударом были разгромлены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, а в районе Серебрянки ДНР — командно-наблюдательные пункты подразделений ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ», — сообщил Конашенков.

На Донецком направлении, по его словам, ВС РФ отбили три атаки, уничтожив при этом до 180-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, германскую самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000 и боевую машину РСЗО «Град».

На Запорожском направлении было ликвидировано до 140 военнослужащих, БМП Bradley, артсистема М777 и гаубица М119 производства США, одно орудие Д-30, четыре автомобиля и склад боеприпасов. На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 170-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Краснолиманском направлении противник потерял до 65-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за сутки уничтожили до 50-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две самоходные гаубицы М109 Paladin, самоходную артустановку Krab, артсистему М777 и две РЛС AN/TPQ-50. На Херсонском направлении были ликвидированы до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотниками.

Российские средства ПВО за сутки перехватили две управляемые авиабомбы JDAM, противорадиолокационную ракету HARM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 28 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

