Названы три самых безопасных электромобиля

Три модели электромобилей 2023 года — Hyundai Ioniq 6, Lexus RZ и Genesis Electrified GV70 — получили высшую награду за безопасность от американского Института страхования дорожной безопасности (IIHS). Эти электромобили лучше всех прошли шесть краш-тестов, сообщается на сайте организации.

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«Приятно видеть три новых электромобиля от разных брендов с высочайшим уровнем безопасности. Безопасность продолжает оставаться приоритетом и в транспортных средствах с альтернативным приводом, она имеет решающее значение, если мы хотим достичь нулевого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметил президент IIHS Дэвид Харки.

Чтобы претендовать на премию Top Safety Pick+ в 2023 году, автомобиль должен был получить хорошие оценки в тестах при столкновении спереди со стороны водителя и со стороны пассажира, при боковых столкновениях, пройти тесты на прочность крыши и подголовники, а также иметь «продвинутую» или «превосходную» систему предотвращения лобовых столкновений, которая активируется, чтобы помочь невнимательным водителям предотвратить аварии с транспортными средствами или пешеходами.

Несколько других электромобилей тоже получили награду Top Safety Pick+. Среди них Rivian R1T/R1S, Kia EV6, Hyundai IONIQ 5, Tesla Model 3/Y и Audi e-tron.

