Поддержка висит на колоске: трения вокруг украинского зерна раскалывают ЕС

Решение Брюсселя снять эмбарго на импорт украинского зерна в ЕС раскололо Европу. Польша, Венгрия и Словакия, защищая своих фермеров, пообещали запретить ввоз пшеницы из Украины, а та в ответ пригрозила, что обратится в ВТО и потребует компенсации. Это стало лишь первым испытанием европейской поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal.

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«Решения Польши, Венгрии и Словакии о запрете украинского зерна обостряют давний спор между Брюсселем и восточными членами Евросоюза. Эти разногласия вновь разожгли напряженность внутри блока и вбили клин между Украиной и Польшей — страной, которая с первых дней военного конфликта оставалась одним из самых верных союзников Киева», — говорится в публикации.

Приближающиеся выборы в Польше еще больше осложняют ход переговоров, так как правящая партия «Право и справедливость» проводит активную кампанию в сельской местности, обещая защитить пострадавших от притока украинского зерна фермеров. Власти Венгрии тоже заявили, что сохранят и расширят запрет на импорт украинского зерна, при этом разрешив его транзит через страну в опечатанном виде. Словакия намерена запретить не только ввоз зерна, но и ряда других сельхозпродуктов с Украины. В сентябре там тоже пройдут парламентские выборы, и результаты опросов указывают на высокую вероятность возвращения в правительство бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который ранее выступал против антироссийских санкций.

«Экспорт зерна является важной составляющей экономики Украины, которая в 2021 году была вторым по величине экспортером зерна в мире. В том году Украина экспортировала сельскохозяйственную продукцию на сумму около $27 млрд, что составило около половины от ее общей экспортной выручки. Когда после начала специальной военной операции Россия заблокировала украинские черноморские порты, Украина стала экспортировать больше своего зерна по суше в Польшу и по морю через Румынию, но возникшие в связи с этим разногласия вновь пробудили историческую напряженность между Польшей и Украиной, которые в первые месяцы военного конфликта сумели наладить тесное партнерство», — пишет The Wall Street Journal.

Обозреватели Томас Гроув и Лоуренс Норман считают, что пока европейская поддержка Украины остается достаточно твердой. Ради сохранения единства чиновники ЕС выделяют сотни миллионов евро фермерам в Польше и других странах, но у Брюсселя уже заканчиваются деньги на эти нужды. Кроме того, по мере сбора урожая давление на пропускные пункты, зернохранилища и средства транспортировки в Польше и в других соседних с Украиной странах ЕС только усиливается. А к концу года 27 государств — членов Евросоюза должны принять решение по пакету экономической помощи Украине на $53 млрд и по оказанию военной помощи на сумму около $21 млрд.

