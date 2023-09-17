«Подморозимся»: бизнес-омбудсмен прокомментировал решение ЦБ по ставке

Повысив ключевую ставку до 13%, Банк России подтвердил, что реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Доводы регулятора понять можно, однако с такой денежно-кредитной политикой «мы застынем, подморозимся», написал бизнес-омбудсмен в своем Telegram-канале.

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«К сожалению, "экономика предложения" пока продолжает оставаться больше набором вдохновляющих установок, чем комплексом реальных мер… Спрос в стране, безусловно, разогнан. Бюджетные инвестиции в определенные сектора нарастают (и тоже косвенно перетекают в спрос). Одновременно с этим нарастает импорт. С сальдо внешнеторгового баланса, формально положительным, все не так просто, и последние изменения курса рубля это наглядно показали. В общем, условия, мягко говоря, не классические, и определяются отнюдь не только законами экономики», — написал Титов.

Центробанк, по его словам, видит сохраняющуюся слабость внутреннего предложения по большинству товаров. Это означает, что экономика может «поплыть по воле ветра», и регулятор решил «зажать паруса», чтобы, по крайней мере, сохранить контроль. Титов считает, что глава ЦБ четко обозначила, что не верит в положительный эффект для экономики от ее насыщения кредитными инвестициями. Решать, по мнению Набиуллиной, нужно прежде всего проблему дефицита рабочей силы. Но это уже забота не главы ЦБ, а других людей, отмечает Титов.

«Но факт остается фактом. С нынешней денежно-кредитной политикой мы застынем, "подморозимся". Надо это понимать», — резюмировал бизнес-омбудсмен и владелец «Абрау-Дюрсо».

