Участников СВО с семьями прокатили на теплоходе по Москве-реке

Прогулку на теплоходе по Москве-реке организовал для военнослужащих — участников спецоперации и членов их семей департамент культуры Минобороны РФ. Перед 450 пассажирами выступили певцы и музыканты джазового оркестра, сообщили в ведомстве.

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«От первого причала Северного речного вокзала стартовал прогулочный теплоход "Рио-1" с музыкальной программой "Осенний блюз". В ходе организованной департаментом культуры Минобороны России прогулки по Москве-реке на теплоходе для участников акции — около 450 человек — выступили артисты джазового оркестра Mosregband, вокальная группа "А`Зори" — участники проекта "Таланты великой России", а также популярный певец Ян Марти», — сообщили в Минобороны.

Для детей на пароходе провели мастер-классы по созданию осенних открыток, они также поучаствовали в конкурсах, квестах, спортивных играх и получили подарки от «Военоторга».

Экскурсия была организована в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем», в задачи которого входит оказание социальной поддержки военнослужащим, получившим ранения в ходе СВО.

