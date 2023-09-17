Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-ом году жизни. Первой о его смерти на своей странице «ВКонтакте» сообщила дочь Роберта Рождественского журналистка Екатерина Рождественская.

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«Колечка ушел, Добронравов. Извините уж, но для меня — Колечка. Знала его с детства, любила, часто бывали они у нас, и мы у них на Комсомольском проспекте. Родные они все, того поколения люди, абсолютно родные. А когда уходят, такая горечь разливается… Ушел он, а я об Але думаю, ведь всю жизнь рука об руку, друг для друга свет в окошке, ни дня без перерыва… Дай бог ей сил и здоровья выстоять, а ему — самая светлая память», — написала Рождественская.

Николай Добронравов родился в Ленинграде в 1928 году, окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. Поначалу он работал актером в кино, а затем переключился на написание песен. С композитором Александрой Пахмутовой он познакомился в начале 1950-х, в 2006 году знаменитая пара отметила 50-летнюю годовщину совместной жизни. Вместе они написали сотни песен, самые известные из которых «Как молоды мы были», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Мелодия», «До свидания, Москва» (исполнялась на церемонии закрытия Олимпиады 1980 года).