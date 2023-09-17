«Всем, кто не может отличить правду от лжи»: Кадыров опубликовал видео с прогулки

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в своем Telegram-канале два видео с прогулки в парке. На одном из них он идет, счастливо улыбаясь, под дождем по асфальтированной дорожке вдоль деревьев.

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«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — подписал видео Кадыров.

Во втором ролике присутствует беговая дорожка, а глава Чечни за кадром призывает всех заниматься спортом.

На этой неделе украинские Telegram-каналы и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщили, что Кадыров находится в тяжелом состоянии или в коме.

