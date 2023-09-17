Японские морепродукты подешевели вдвое после того, как Китай от них отказался

Стоимость морепродуктов с острова Хоккайдо упала в среднем в два раза после запрета Китая на их импорта из-за начавшегося сброса в океан очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима». Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

Статья по теме: Россия обогнала США по поставкам сырья для популярного в Азии продукта

«Цены на морские продукты с Хоккайдо упали вдвое после полного запрета Китая на импорт японских морепродуктов. Розничные цены на морепродукты премиум-класса, такие как камбала и морские ежи, сейчас на 40–50% ниже по сравнению с прошлым годом», — сообщает издание со ссылкой на данные правительства Хоккайдо.

Китай, который долгое время был крупнейшим импортером японских морепродуктов, приостановил с Хоккайдо поставки и других продуктов питания. Сингапур не вводил запретов в отношении продуктов из Японии, однако организатор традиционного кулинарного фестиваля уже потребовал исключить из мероприятия морепродукты с Хоккайдо.

Главное таможенное управление КНР 7 июля объявило о запрете на ввоз продуктов из десяти префектур Японии в связи с решением японской стороны о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». В баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.