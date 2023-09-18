20 лет – это только начало

Участники фестиваля - юные спортсмены из Череповца, Волхова, Кировска и Апатитов и самого Балакова. Напомним, что ДРОЗД – уникальный социальный проект, нацеленный на доступность детского спорта, поддержку дополнительного образования и творчества. В рамках проекта в четырех регионах страны создано более 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются свыше 7,5 тысяч детей. В регулярных турнирах и фестивалях ДРОЗД принимают участие около 50 тысяч человек в год.

Торжества юбилейного года стартовали в Кировске и Апатитах Мурманской области. Именно здесь проект сделал свои первые шаги. 20-летию ДРОЗДа посвятили свой рекордный беспосадочный перелет на воздушном шаре прославленные путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло

«Своим полётом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели», - сказал Фёдор Конюхов. Праздничные торжества также прошли в Кировске, Череповце и достигли Балакова – самой южной точки географии проекта.

Яркая церемония открытия фестиваля состоялась 15 сентября. К ребятам и их наставникам обратились трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совета Федерации РФ, Герой России, легенда греко-римской борьбы Александр Карелин, двукратная чемпионка Олимпийских игр, звезда художественной гимнастки Евгения Канаева, председатель Координационного совета программы ДРОЗД, первый вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, вице-президент Федерации шахмат России, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

«Главное правило ДРОЗДа - каждый ребенок на первом месте! Каждый — чемпион! За два десятилетия своей истории ДРОЗД десяткам тысяч молодых людей помог стать сильнее и умнее. Найти свою дорогу в жизни. Я хочу поблагодарить наших прекрасных тренеров и педагогов. Они каждый день вкладывают в детей частичку своей души», - тепло поздравил юных спортсменов Андрей Гурьев.

В рамках фестиваля прошли состязания по разным видам спорта, ребята сдавали нормы ГТО и посоревновались в интеллектуальных конкурсах. Одним первых стал турнир по шахматам. В ходе сеанса одновременной игры 40 лучших шахматистов балаковского ДРОЗДа бросили вызов международному гроссмейстеру Никите Матиняну. В результате тринадцатилетняя Адэлина Лаврентьева сумела удержать ничью, а одиннадцатилетний Илья Зубов нанес гроссмейстеру единственное поражение в сеансе. Шахматы — одно из ключевых спортивных направлений, реализуемых на базе движения ДРОЗД.

На протяжении всей истории поддержку ДРОЗДу оказывает компания «ФосАгро». При помощи компании шахматные классы и клубы открыты во всех городах ее присутствия, и в них занимаются более 700 детей.

Старт шахматному матчу дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он поздравил ДРОЗД с 20-летием и поблагодарил ФосАгро за неизменно ответственное отношение к образовательной и спортивной сфере городов присутствия. «Проект гармонично вписывается в политику, которая проводится государством и выполняет задачи, которые ставит перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин по формированию здоровой нации», - отметил Роман Бусаргин.

Глава региона рассказал, что с 2016 года благодаря поддержке ФосАгро был дан старт уникальному проекту ДРОЗД-село, который сегодня охватывает 13 сел Быково-Отрогского муниципального образования Саратовской области и дает возможность заниматься спортом более чем 650 сельским ребятам.

В поселениях создается необходимая инфраструктура, открываются спортивные секции, для воспитанников приобретается необходимый инвентарь и форма, проводятся соревнования. В 2022 году проект ДРОЗД-село стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спорт для всех».

В селе Быков Отрог Балаковского муниципального района почетные гости посетили уникальный центр греко-римской борьбы. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин ответил на многочисленные вопросы юных борцов и тренеров, дал свои рекомендации и наставления.

«ДРОЗД в своё время подхватил то, от чего после распада СССР отказалось государство. Движение это 20 лет назад придумал человек, которого я в первую очередь знаю как мастера спорта международного класса по дзюдо, заслуженного тренера России – Андрей Григорьевич Гурьев. Сейчас его сын Андрей, который сам прошёл замечательную школу дзюдо, возглавляет Координационный совет этого движения. Тысячи ребят сегодня занимаются в секциях ДРОЗДа - это замечательно! ДРОЗДу свойственны духовность, смелый размах, здоровые амбиции, четкое следование традиционным ценностям, объединяющая и важная сила русского языка, нашей веры, бескрайнего гостеприимства. Поздравляю всех воспитанников и наставников ДРОЗДа с его 20-летием!» - обратился Александр Карелин к участникам фестиваля.

За 20 лет эффективность методики проекта ДРОЗД прошла проверку временем и была замечена не только на региональном, но и на федеральном уровне. Разработчики методики ДРОЗД удостоены Премии Правительства РФ в области образования. В приветственном адресе участникам фестиваля министр спорта РФ Олег Матыцин отметил особую социальную значимость проекта.

«На протяжении многих лет проект выполняет важную фундаментальную миссию, помогает воспитывать физически и духовно развитое, патриотически настроенное молодое поколение. За годы своего существования программа ДРОЗД снискала высокий авторитет среди жителей нашей страны, и сегодня вовлекает в свою орбиту десятки тысяч юных спортсменов и тренеров», - подчеркнул министр спорта РФ.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил, что компания нацелена и дальше развивать проекты ДРОЗД и ДРОЗД-село, расширять спектр доступных воспитанникам для бесплатных занятий видов спорта, творческих студий и факультативов, проводить ещё больше мероприятий для того, чтобы дети росли здоровыми физически и духовно, образованными и интеллектуально развитыми.

«Во всех регионах присутствия ФосАгро не только строит современные высокотехнологичные производства, создает новые рабочие места, но и реализует большой спектр социальных и благотворительных проектов для развития образования, духовности, медицины, экологии и поддержки связей между поколениями. Отдельный акцент мы делаем на детском и юношеском спорте. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было здоровым, активным, энергичным, гармонично развитым духовно и физически. Уже 20 лет ДРОЗД остается в центре внимания компании и всегда будет для нас в приоритете. Это уникальный проект, главная цель которого – счастливое детство тысяч мальчишек и девчонок во всех регионах присутствия нашей компании», - отметил Михаил Рыбников.