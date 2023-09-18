Американская International Paper закрыла сделку по продаже 50% в Ilim SA российским партнерам

Корпорация International Paper (США) завершила продажу 50% акций в швейцарском холдинге Ilim SA, который владеет российским производителем целлюлозно-бумажной продукции «Илим», партнеру по совместному предприятию в РФ — ООО «Илим Глобал Тимбер Рус».

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Об этом сообщает пресс-служба «Илима».

«Сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена. Покупателем 50% акций компании Ilim SA, принадлежавших International Paper (IP), выступило ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич. В результате сделки контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам», — говорится в сообщении.

В марте компания объявила, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ согласовала сделку International Paper по выходу из СП. Уточнялось, что сделка находится в завершающей стадии.

Группа Ilim SA владеет 96,37% в АО «Группа "Илим"». International Paper вошла в капитал Ilim SA в 2007 году, заплатив $650 млн. Американская компания напрямую владела в группе 2,39% акций; к настоящему моменту достигнута договоренность о продаже в том числе этих акций за $24 млн.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит $484 млн. Стоимость всей Ilim оценивается примерно в $3,5 млрд исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель у группы составил $1,11 млрд), в стоимости учтен чистый долг в размере $2,45 млрд.

«Илим» относится к ведущим российским предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности, на его долю приходится 77% всей выпускаемой в стране товарной целлюлозы, а также 16% упаковочных материалов и 25% белой бумаги. Большая часть (70%) продукции «Илим» идет на экспорт, при этом 50% всех продаж приходится на Китай. Производственные мощности компании находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях. В 2022 году годовой объем производства готовой продукции «Илим» превысил 3,6 млн т; к 2024 году показатель должен вырасти до 4,2-4,3 млн т; поставки в КНР к 2025 году планируется увеличить до 2,4 млн т в год с 1,72 млн т в 2022-м.