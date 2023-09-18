Четыре новые вакцины для животных разработала компания из Москвы

Компания «Ветбиохим», разработчик и производитель вакцин для домашних и сельскохозяйственных животных, в 2023 году подготовила к регистрации четыре новых препарата и в 6 раз увеличила поставки по некоторым из них, в частности — для профилактики бешенства домашних питомцев. Об этом сообщил 18 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Предприятие выпускает для российского рынка 41 иммунобиологический препарат, из них 15 – для животных-компаньонов. В 2023 году производитель подготовил к государственной регистрации четыре новые вакцины. Уход зарубежных предприятий и наращивание производственных мощностей позволили ему увеличить свою долю на рынке ветпрепаратов России», — рассказал Владислав Овчинский.

Так, по его словам, объем выпуска иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных компании по итогам января-июня текущего года вырос на 30% к прошлому году, а в целом выпуск препаратов превысил 37 млн доз.

Напомним, в прошлом году «Ветбиохим» завершила строительство завода стоимостью 2 млрд рублей, что позволило ей удвоить производственные мощности до 5,5 млн флаконов живых вакцин, 10 млн флаконов жидких иммунобиологических и более 1,5 млн флаконов химико-фармацевтических препаратов.

По ее оценке, в текущем году наибольшим спросом пользуются вакцины с антигеном для профилактики бешенства для мелких домашних животных. В денежном выражении продажи компании с начала года достигли 1,5 млрд рублей, что почти на 40% превысило итоги аналогичного периода прошлого года.

«Предприятие проводит диагностические исследования, осуществляя мониторинг наиболее опасных и распространенных инфекций в России, определяя напряженность иммунитета после вакцинации, выявляя инфекционные патогены у больных и павших животных. С 2006 года диагностическое подразделение предприятия официально аккредитовано Международным эпизоотическим бюро в качестве российской лаборатории по выявлению антител к вирусу бешенства и оценке напряженности поствакцинального иммунитета к бешенству. Препараты используются как государственными станциями по борьбе с болезнями животных, так и коммерческими клиниками», – добавил генеральный директор компании Александр Кривонос.