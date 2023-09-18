«Это переломный момент»: Рэй Далио не советует покупать гособлигации США

Отвечая на вопрос, куда бы он сейчас вложил деньги, известный американский финансист и инвестор-миллиардер Рэй Далио, основатель фонда Bridgewater Associates LP, в управлении которого находятся 125 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря 2022 г.), заявил, что не ему не нравятся гособлигации США и что он предпочитает наличные деньги. Ответ известного инвестора подчеркнул, как трудно приходится сейчас инвесторам, когда центральные банки борются с инфляцией, повышая учетную ставку.

Состояние 74-летнего Рэя Далио Bloomberg's Billionaires Index сейчас оценивает в 16,5 млрд долларов, что позволяет ему занимать 105-ю строку рейтинга миллиардеров.

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«Не хочу покупать долг, ну знаете, облигации и все такое,- сказал Рэй Далио на 10-м Азиатском саммите института Милкена в Сингапуре.- В данный конкретный момент, временно, думаю, кэш – правильный выбор».

Напомним, в августе ставки по десятилетним гособлигациям США, самым популярным среди инвесторов, достигли 15-летнего максимума.

Американского миллиардера инвестора также попросили рассказать, как избавить планету от громадного долга. Он объяснил, что когда долг начинает составлять чересчур большую долю экономики, то ситуация усложняется и ускоряется, и что при этом также растут платежи по процентам.

«Это переломный момент,- объяснил он,- и мы уже достигли этого переломного момента ускорения».

Рэй Далио попытался объяснить сложную механику, которая стоит за его ответом. Огромный дефицит бюджета заставляет Министерство финансов США, которое сейчас возглавляет Джанет Йеллен, продавать как можно больше американских гособлигаций инвесторам из самых разных стран. Однако Джанет Йеллен при этом трудно сохранять процентные ставки на привлекательном для инвесторов уровне. Она также должна внимательно следить за тем, чтобы ставки не стали слишком высокими и не причинили убытки эмитентам. Когда инвесторы начинают продавать долг и тем самым поднимают процентные ставки, центробанку необходимо срочно решать, что ему делать: печатать дополнительные деньги или самому покупать облигации, что приведет к усилению инфляции, с которой он борется.

«Сейчас мы видим именно такую динамику,- подчеркнул Далио.- Лично я считаю, что бонды сейчас не являются хорошим объектом для инвестиций».

Кстати, отвечая после своего выступления на конференции на вопрос, как бы он распорядился сейчас капиталом, если бы был новичком на финансовом рынке, Рэй Далио подчеркнул необходимость диверсификации инвестиций. Он посоветовал внимательно следить за крупными событиями и выбирать тех, кто умеет наиболее эффективно использовать новые технологии.

«Диверсификация может уменьшить ваш риск и сохранить прибыль, если все делать правильно,- объясняет Далио.- Обязательно нужно следить за большими событиями, потому что мир в предстоящие пять лет радикально изменится… следующие выборы (президента США), ситуация с долгом, все это изменится… Это будет уже другой мир».