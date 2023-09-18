Отчетность известного ритейлера немного не o’key

Группа компаний «О’КЕЙ» объявила сегодня, что в первом полугодии текущего года она получила убыток в размере почти 3,0 млрд руб., в то время как годом ранее чистая прибылью равнялась 0,6 млрд руб.

Статья по теме: Сбер добрался до рекорда

«Убыток возник из-за ослабления курса рубля в первом полугодии 2023 года и в основном относится к внутригрупповым займам, номинированным в долларах США, а также договорам аренды, номинированным в иностранной валюте», — говорится в сообщении компании.

Убытки можно было бы возложить на просчеты финансистов, но и остальные показатели Группы выглядят очень блекло. Так, общая выручка «О’КЕЙ» увеличилась всего на 1,7% в годовом выражении — до 99,5 млрд руб., валовая прибыль возросла на 1,6% — до 22,7 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 5,4% до 7,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сократилась на 0,6 п. п. до 7,1%.

Статья по теме: Fix Price зафиксировала огромную прибыль

Таким образом, полугодовые показатели «О’КЕЙ» оказались одними из самых слабых среди крупных российских ритейлеров.

«”О’КЕЙ” – последняя отчитавшаяся компания из крупных ритейлеров на Мосбирже. В целом мы можем подвести итог, что первое полугодие для ритейлеров было нелегким. Почти все ритейлеры имели либо отрицательные сопоставимые продажи, либо околонулевые. Исключение составляет только X5 Group», — пишет в своем обзоре главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

К этому стоит добавить, что ни один крупный ритейлер не показал столь плохих результатов, как «О’КЕЙ», а конъюнктура для сектора в первом полугодии была относительно благоприятной. Умеренная инфляция при росте инфляционных ожиданий в совокупности с относительно дешевыми кредитами стимулировали сильный потребительский спрос.

Однако очень высокая конкуренция в данном сегменте не давала ритейлерам работать с высокой маржинальностью.

Некоторые эксперты считают, что ситуация для розничных продавцов начнет ухудшаться в самом ближайшем будущем. Повышение Банком России ключевой ставки уже привело к росту стоимости кредитов и доходности депозитов. Поэтому население будет переходить от модели потребления к увеличению доли сбережений.

Если данные предположения оправдаются, то более других может пострадать именно «О’КЕЙ», имеющей огромное количество гипермаркетов. По данным компании, за первое полугодие продажи в них сократились на 4,6%, а в целом сопоставимые продажи (показатель LFL) Группы за первые 6 месяцев упали на 3,2%.

На рынке ходят предположения, что «О’КЕЙ» - первый кандидат на поглощение или слияние.

С третьей декады августа депозитарные расписки «О’КЕЙ», торгуются в боковике с границами 36,5-39 руб. За это время предпринимались две попытки выйти из боковика вверх, но обе они закончились неудачно. Это сильный негативный технический сигнал для акций.

Сегодня ближе к закрытию торгов они падали на 4% и начинали долбиться в нижнюю границу боковика.

Интереса с точки зрения покупки депозитарных расписок «О’КЕЙ» не предоставляет. «Компания имеет высокую долговую нагрузку, которая ещё и выросла в этом полугодии, отрицательные денежные потоки и рекордный убыток за полугодие», — рассуждает о перспективе бумаги с фундаментальной точки зрения Донецкий.