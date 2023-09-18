Возвращается угроза дизельного кризиса

Нефтяные фьючерсы в последнее время сильно растут (15 сентября они приблизились в Лондоне вплотную к 95 долларам за баррель), но их рост не идет в сравнение с ростом фьючерсов на дизельное топливо, которые в США, например, установили новый рекорд для середины сентября, превысив 140 долларов за баррель. В Старом Свете дизельные фьючерсы выросли за две недели осени на 60%!

Эксперты утверждают, предупреждает Bloomberg, что это далеко еще не предел. 5 сентября Россия и Саудовская Аравия, неофициальные лидеры соглашения ОПЕК+, объявили о продления действия снижения добычи нефти до конца года. Напомним, что в конце года спрос на дизельное топливо всегда растет.

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Здесь следует иметь в виду, что даже если Россия и КСА начнут в первые месяцы 2024 года постепенно наращивать добычу, запасы нефти будут оставаться еще довольно продолжительное время на низком уровне.

Аномально жаркое лето в северном полушарии заставило многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) снизить темпы производства, что негативно повлияло на запасы нефтепродуктов. К тому же, приблизительно в это же время, НПЗ пришлось «отвлекаться» на производство авиационного топлива и бензина, спрос на которые, объясняет аналитик Goldman Sachs Каллум Брюс, существенно вырос.

Не следует забывать, что коронавирусная пандемия, во время которой нерентабельные НПЗ закрылись, закончилась не так уж и давно. Сейчас спрос на нефтепродукты восстановился, а количество НПЗ значительно сократилось, что, естественно, не могло не отразиться на объеме предложения.

Ситуация складывается угрожающая, но эксперты надеются на лучшее. С приходом осени и зимы ограничения, которые накладывает на работу НПЗ жаркая летняя погода, ослабнут, что должно положительно сказаться на объеме производстве даже несмотря на запланированные закрытия части предприятий на профилактику.

С другой стороны, существуют проблемы с поставками дизельного топлива на глобальный рынок. Например, Россия, которая остается несмотря на западные санкции крупнейшим поставщиком дизеля, собирается ввести ограничения на его экспорт. Еще один крупный экспортер – Китай недавно объявил о вводе новых экспортных пошлин. Экспорт китайского дизельного топлива большую часть 2023 года находится вблизи 5-летних минимумов.

В результате сокращения поставок дизельного топлива его запасы в США и Сингапуре оказались ниже средних в это время года. Ниже запасы дизеля и в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чем пять лет назад.

Несмотря на рост запасов дистиллятного топлива в США 1-8 сентября на 3,9 млн баррелей, его все равно сейчас в хранилищах на 13% меньше средних значений за последние 5 лет. Причем, этой осенью запасы, по прогнозам, снизятся больше обычного: в октябре, например, приблизительно на 11 млн баррелей, тогда как в среднем в 2018-22 гг. октябрьское снижение не превышало 8 млн баррелей.

Конечно, проблемы с поставками дизельного топлива немедленно отразятся на экономике, которая, без преувеличения можно сказать, едет на дизеле. Рост цен на дизель немедленно приведет к росту цен на все или почти все продукты и товары через удорожание транспортных расходов.

Американские экономисты предупреждают, что дизельный кризис может отправить первую экономику планеты, когда американцы перевели дух после заявлений, что опасность рецессии миновала, в эту самую рецессию. Естественно, в Вашингтоне прекрасно понимают, чем чреват рост цен на дизельное топливо и бензин, и внимательно следят за ситуацией на рынках.

Здесь следует помнить и о взаимозависимости между бензином и дизелем: дизельный кризис может заставить НПЗ переключиться на усиленное производство дизельного топлива в ущерб бензину, что, естественно, легко может спровоцировать бензиновый кризис.

Что касается прогнозов, то ситуация вполне может ухудшиться, потому что сезонный спрос на дизельное топливо еще далек от максимума. К тому же, согласно ежемесячному отчету Международного энергетического агентства (МЭА), выпущенному на прошлой неделе, ожидается, что потребление дизеля в этом году может вырасти на 100 тыс. баррелей в день. Рост потребления бензина, кстати, ожидается еще выше – почти на полмиллиона баррелей в день, а на авиационное топливо и керосин – и вовсе более чем на 1 млн.

«Все упирается в предложение,- объясняет начальник отдела нефтепродуктов в консалтинговой фирме FGE Юджин Линделл.- Европейские НПЗ не смогли создать летом запасы, потому что незапланированные сбои привели к тому, что в преддверии зимы хранилища стоят сейчас полупустые».