Франция и Германия сошлись в схватке за промышленную корону Европы

В последние месяцы Париж и Берлин все чаще спорят. И хотя причины разногласий каждый раз разные, в основе всех споров лежит один вопрос: где находится промышленное сердце Европы.

На первом месте по значимости стоят споры в сфере энергетики.

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«Оба правительства хотят получать для своих стран электроэнергию по самой низкой цене,- цитирует Bloomberg Кристиана Эгенхофера из брюссельского аналитического центра CEPS.- Вопрос крайне важный и щекотливый. Можно говорить, что речь идет едва ли не о политическом выживании».

Энергетические вопросы после протестов «желтых жилетов» пятилетней давности находятся в числе приоритетных для французского правительства и Эмманюэля Макрона. Правящая коалиция Олафа Шольца после прошлогоднего энергетического кризиса с рекордными ценами на газ и электроэнергию и проблем уже этого года, связанных с проведением через бундестаг закона о замене ископаемых видом топлива при отоплении зданий, тоже уделяет энергетике повышенное внимание. Как нетрудно догадаться, оппозиция в обеих странах не могла не воспользоваться энергетическими проблемами Парижа и Берлина.

Конечно, Брюссель не может позволить затяжной конфликт среди главных экономик объединенной Европы. На уровне континента, кстати, энергетических проблем не меньше. В том числе и на внешнем периметре: в Еврокомиссии не знают, что противопоставить американскому Закону о снижении инфляции (IRA), при помощи которого США перенаправляют инвестиции в свою сторону. Опасаясь засилья китайского автопрома на континенте, ЕС решил на днях разобраться с субсидированием китайскими властями своих автопроизводителей.

Разногласия о ценах на электроэнергию – далеко не единственный спорный вопрос в отношениях между Францией и Германией. Главные экономики по-разному относятся к сути зеленого перехода, т.е. перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, в котором Европа в целом и Франция с ФРГ в частности хотят идти впереди планеты всей. Сначала Берлин фактически сорвал принятие запрета с 2035 года на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, т.е. традиционных авто, работающих на бензине; затем Париж потребовал включить атомную энергию, по производству которой он занимает одно из первых мест в мире, в список возобновляемых видов энергии.

Сейчас Франция хочет получить от Брюсселя разрешение и дальше использовать свои старые атомные реакторы. Внесение изменений в общеевропейские правила позволит стабилизировать ситуацию для государственной энергетической компании Electricite de France SA (EDF) и найти новые источники финансирования, что позволит продлить срок их действия.

Французская атомная энергетика остро нуждается в деньгах. EDF сообщила о планах инвестировать по 25 млрд евро в год для продления срока работы 56 реакторов, построенных в 80-90-е годы прошлого века; для строительства новых реакторов, для развития солнечной и ветровой энергетики и модернизации сетей. Планы серьезные, но имеется одна не менее серьезная проблема – долги в размере 65 млрд евро.

Германия однако блокирует продление сроков действия французских атомных реакторов и, в свою очередь, стремится создать фактически новую энергетику после отказа от дешевых российских энергоносителей и закрытия в этом году трех последних АЭС. В Берлине опасаются, что французы, если их просьба будет удовлетворена, создадут им проблемы с ценами на электроэнергию.

«Главное разногласие состоит в том, что во Франции энергетическая инфраструктура является государственной собственностью,- заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, отвечающий также за энергетику, на официальном мероприятии в Ростоке.- Я говорю не о том, что у Франции имеются атомные электростанции, а о том, что их оператор (благодаря господдержке) может продавать электроэнергию по ценам ниже рыночных».

Хабек заочно отвечал французскому колете Брюно Ле Мэру, заявившему ранее, что атомная энергия является для Франции красной линией. В Берлине не без оснований опасаются, что без надежного доступа к доступной по цене энергии немецкие компании будут вкладывать средства не в экономику Германии, а в экономики других стран. Согласно опросам, о переносе производства в другую страну думает или находится в процессе переезда почти каждая третья немецкая производственная компания.

Опасения Хабека имеют под собой основания. Цены на электроэнергию во Франции действительно ниже, чем в Германии, которая отказалась не только от атомной энергии, но и от угля. Между тем, за два последних года Франции удалось привлечь прямых иностранных инвестиций почти на 50% больше, чем Берлину.

За примерами далеко ходить не нужно. Крупнейший в ФРГ производитель алюминия Trimet вынужден был в прошлом году сократить производство из-за энергетического кризиса, но его завод на юго-востоке Франции нормально работает после того, как EDF заключила с ним в июне новый десятилетний контракт о поставках электроэнергии по цене ниже рыночной.

«Конкурентоспособность в промышленности является важным вопросом в отношениях между Германией и Францией,- объяснил генсек европейской энергетической ассоциации Eurelectric Кристиан Руби.- Германия столкнулась с тем, что у Франции благодаря атомной энергетике много лет может быть более дешевая электроэнергия».

Хабек в ответ предлагает временно субсидировать цены на энергию для промышленных предприятий. Однако этот план замедлит зеленый переход, о котором так много говорят как в Берлине, так и в Париже.

Кстати, в конце 2025 года заканчивается срок действия французского закона, обязывающего EDF продавать огромные объемы электроэнергии своим компаниям с большими скидками. Так что фактически французское правительство тоже субсидирует своих производителей. В Париже обещают скоро представить проект нового закона, в котором цены на электроэнергию будут приблизительно такими же, как в Германии. Высокопоставленный французский чиновник подчеркнул, что Париж и Берлин будто бы договорились или вот-вот договорятся об единой цене на электроэнергию. Однако позиции по энергетике во Франции и Германии так сильно расходятся, что трудно понять, как их можно сблизить и достичь соглашения. Наиболее серьезные разногласия по атомной энергетике: ФРГ закрыла все свои АЭС, а в энергетическом балансе Франции атомная энергия составляет две трети. Правда, проблем у французов хватает. Их энергосистема настоятельно нуждается в модернизации. Подтверждением этому является целая серия ЧП в прошлом году, в результате чего цены на электроэнергию побили рекорды.

Париж и Берлин спорят, а время, между тем, поджимает. Если двум главным экономикам Евросоюза не удастся договориться до конца текущего года, то из-за выборов в Европарламент в 2024 году достижение договоренности придется отложить как минимум на несколько месяцев. Однако это очень опасно, потому что остальные страны не сидят, сложа руки.

«Споры между двумя странами (Францией и ФРГ) не сулят Европе ничего хорошего,- объясняет глава немецкой консалтинговой компании EY Генрих Алерс.- В союзе должно царить согласие, если вспомнить о конкуренции с Китаем и США».