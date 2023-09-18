Галопирующий рост зарплат зафиксирован сразу в нескольких сферах

Зарплатные предложения в сферах «домашнего персонала» и «образования и науки» в сентябре 2023 года показали рост уровня зарплат свыше 67% год к году, сообщает ТАСС со ссылкой на текст исследования сервиса «Авито Работа». А объем предложений в них вырос в среднем по стране на 39%.

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В абсолютном выражении, правда, цифры не поражают. Но вне столиц они выглядят вполне прилично. Так, домашнему персоналу и гражданам, занятым в образовательной деятельности, в сентябре предлагают от 52 до 60 тыс. рублей.

Рост предлагаемых зарплат на 56% отмечен в сфере искусства и развлечения —до 52 тыс. рублей.

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Аналитики «Авито Работы» составили топ-10 максимально растущих по зарплатам сфер деятельности. И хотя остальные сферы сильно отстают от тройки лидеров — прирост за год составил в них от 19% до 30%, зато они очень широки и охватывают едва ли не все отрасли.

За первой тройкой идут маркетинг, производство, сельское хозяйство и строительство: рост зарплатных предложений на 30, 30 и 28% соответственно. Специалистам в этих областях в сентябре предлагают 54, 58 и 69 тыс. рублей.

На 24% выросли зарплатные предложения в страховании, на 21% в курьерской доставке. Бедные банкиры, ну то есть, конечно, банковские клерки могут получить сейчас на 20% больше, чем год назад. И наконец в сфере «туризм и рестораны» зарплаты прибавили скромные 19%.

Скептически оценил в комментарии для «Эксперта» результаты исследования основатель и директор компании АльфаБрокерс.рф Владислав Бурбеев. «При всем уважении к специалистам "Авито", исследовать рост доходов на основе объявлений в их сервисе – дело, мягко говоря, ненаучное, — считает он. — Зарплата няни выросла за год на 67% и стала составлять 55 тысяч рублей — серьезно? То есть в прошлом году няня в Москве получала 20 тысяч? Спойлер: нет».

Единственные серьезные данные, которые могут предоставить представители сервисов по поиску работы это рост и/или сокрщение предложений на рынке труда», – говорит эксперт. И добавляет: «Но если верить "Авито", то зарплаты в стройке растут медленнее, чем у сотрудников сферы искусств — поверить в это сложно, особенно с учетом нынешней волны строительного бума. Что же качается гостиничного бизнеса, к которому я имею прямое отношение, то скажу, что и тут не угадали с ростом зарплат».

Импортозамещение на рынке труда

Но как отмечает Екатерина Кичигина, CEO кадрового агентства HR Online, повышение зарплат выделенных сегментах выглядит вполне логичным продолжением мер поддержки государства, которые приняты в настоящий момент. Сфера производства, аграрный сегмент и строительство — наиболее поддерживаемые государством в последние пару лет. Совершенно естественно, что спрос на работников в этих отраслях вырос, как и рост зарплат, соответственно.

По словам эксперта, действительно, работодателем сейчас нужны узкие профессионалы и управленцы в этих сферах. Нужны, как правило быстро и еще вчера. «Проблема, с которой мы здесь сталкиваемся – это уровень профессионализма кандидатов, который на текущий момент, в основном, оставляет желать лучшего. Ну а крепкие специалисты закладывают эти свои преимущества в зарплатные ожидания», – говорит Екатерина Кичигина.

Сфера образования, по ее словам, это также тот сегмент, который поддерживает государство, поэтому рост здесь тоже очевиден. А зарплаты среди домашнего персонала выросли по причине оттока из этой сферы выходцев из ряда бывших республик СССР (Украины, Молдовы и некоторых других). Жители России не столь охотно идут в этот сегмент, а приходя выставляют большие зарплатные ожидания, отмечает эксперт.

«Если говорить о прогнозах на ближайший 24-й год, то мы ожидаем роста сегментов, связанных с импортозамещением, новыми технологиями в разных сферах, в том числе микроэлектронике. Маркетинг, PR, реклама, event-индустрия – это те сферы, которые помогают обычно компаниям выходить на рынок, продвигать новые продукты и услуги, и они будет расти. Кандидаты идут за рынком, и ожидания зарплат продолжит расти также», – заключает Екатерина Кичигина.

За последний год очень сильно возросло количество выданных образовательных лицензий, а за год выручка всех образовательных программ на платформе «Геткурс» выросла до 95 млрд рублей, отмечает инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Это говорит о спросе на онлайн-курсы — и повышении этого спроса.

Переориентацией туризма на внутрироссийские направления она объясняет рост спроса на специалистов в отрасли развлечений. Такое же объяснение находит и рост спроса на работников сферы искусства.

Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, обращает внимание на то, что люди продолжают вкладываться в образование как в важный актив, который понятен всем и будет давать свои плоды в будущем.

Сельское хозяйство показывает рост и как сектор, и как очень интересное направление для молодежи, и для ряда компаний, полагает он.