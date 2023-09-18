ИГ «Инсайт» подвела итоги работы своих лизинговых компаний в I полугодии: совокупный лизинговый портфель превысил 120 млрд рублей

Лизинговые компании инвестиционной группы «Инсайт» бизнесмена Авета Миракяна подвели операционные итоги первого полугодия 2023 года. На конец полугодия в ИГ «Инсайт» входили две компании, которые предоставляют услуги финансового лизинга – это ООО «ДельтаЛизинг» и ООО «Флит Финанс».

За первое полугодие текущего года объем нового бизнеса* лизинговой компании «ДельтаЛизинг» (ранее «Сименс Финанс») составил 27,4 млрд руб. против 6,6 млрд руб. годом ранее (в первом полугодии 2022 года компания финансировала новые сделки только в первые два месяца). Компания заключила новые договоры лизинга на общую сумму 36,2 млрд руб. Текущий лизинговый портфель составил 109 млрд руб.

«ДельтаЛизинг» является лидером рынка лизинга оборудования. По версии «Эксперт РА» компания занимает первые места в рэнкингах машиностроительного, металлообрабатывающего, металлургического, полиграфического, складского и упаковочного оборудования, а также предметов лизинга для пищевой промышленности.

В общем рэнкинге** лизинговых компаний «ДельтаЛизинг» занимает 11 место.

«Флит Финанс» (ранее «Джон Дир Файнэншл, сейчас работает под торговой маркой Fleet Finance) вошла в рэнкинг впервые и заняла 55 место. Fleet Finance предлагает в лизинг сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику. Объем нового бизнеса за первое полугодие 2023 года достиг 1,1 млрд руб., новые договоры были заключены на сумму 1,8 млрд руб., текущий лизинговый портфель на конец полугодия составил 11,6 млрд руб.

ООО «Инвестиционная группа Инсайт» — частная инвестиционная компания, осуществляющая прямые инвестиции и управление активами в России и странах СНГ, основана бизнесменом Аветом Миракяном. В ИГ Инсайт входят лизинговые компании ООО «ДельтаЛизинг», ООО «Флит Финанс», ООО «РНЛ Лизинг», а также сервис по прокату автомобилей RexRent и бизнес-центр «Легион II» в центре Москвы.

* Подсчет объемов нового бизнеса – по методике рейтингового агентства «Эксперт РА».

** Всего в общем рэнкинге «Эксперт РА» по объему нового бизнеса представлены 106 компаний.