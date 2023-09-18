Мэр Москвы Сергей Собянин отправил столичное правительство в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил правительство столицы в отставку.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства города.

«В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы <…> "О правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — говорится в документе.

В отставку отправлены и руководители органов исполнительной власти, их первые заместители, пресс-секретарь мэра — руководитель пресс-службы правительства Москвы, а также заместители руководителя аппарата мэра и правительства и префекты административных округов.

Сергей Собянин был избран на третий срок и официально вступил в должность мэра 18 сентября.