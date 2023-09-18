Российские военные ударили по складам с ракетами Storm Shadow и снарядами с обедненным ураном ВСУ

Министерство обороны РФ рассказало о нанесении группового удара высокоточным оружием по складам с крылатыми ракетами Storm Shadow, боеприпасами с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки украинских диверсантов.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по местам хранения киевским режимом крылатых ракет «Storm Shadow», боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — указывается в сводке ведомства.

Также, в частности, сообщается, что на Донецком направлении отражены шесть атак противника, на Краснолиманском направлении — две.

В общей сложности с начала СВО уничтожено 472 самолета, 249 вертолетов, 6865 БПЛА, 437 зенитных ракетных комплексов, 11931 танк и другие боевые бронированные машины; 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6426 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники, уточняет Минобороны.