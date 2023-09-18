Mondi нашел нового покупателя Сыктывкарского ЛПК

Международный производитель бумаги и упаковочной тары Mondi Group объявил о заключении соглашения по продаже своего крупнейшего и последнего российского предприятия АО «Монди Сыктывкар». Цена сделки составит 80 млрд рублей, сообщили в компании.

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«Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего оставшегося предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкар", вместе с двумя аффилированными компаниями компании "Сезар Инвест" за 80 млрд рублей (около 775 млн евро по текущему курсу)», — говорится в заявлении группы.

Как уточняет Mondi, Федеральная антимонопольная служба России и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили эту сделку.

«Сезар Инвест» — дочернее предприятие московской девелоперской компании Sezar Group.

В августе 2022 года Mondi уже заявляла, что продаст Сыктывкарский ЛПК за 95 млрд рублей инвесткомпании Augment. Однако позже стало известно о выходе Augment Investments из соглашения в связи с отсутствием разрешения от правительства РФ.

«Монди Сыктывкарский ЛПК» — один из крупнейших в России производителей целлюлозно-бумажной продукции с объемом выпуска около 1,2 млн тонн в год.

