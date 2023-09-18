Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» станет киномюзиклом

И речь идет не о видеоверсии постановки, снятой в театре, а о самостоятельном полнометражном художественном фильме, над которым будет работать команда Плюс Студии — именно продюсерскому подразделению Яндекса театральная компания «Бродвей Москва» передала права на экранизацию.

Мы скоро узнаем и обязательно расскажем, кто переработает чудесную пьесу Михаила Миронова и Сергея Калужанова в киносценарий, кто будет отвечать за саундтрек, кому доверят режиссуру, хореографию и операторскую работу, а главное, кто сыграет героев, которых мы так полюбили! Вместе с вами будем ждать подробностей.

А еще мы рады, что «Ничего не бойся, я с тобой» становится в один ряд с мировыми театральными хитами вроде Mamma Mia!, Chicago, «Призрака Оперы», которые по-новому раскрылись для зрителей благодаря кино. Отличных экранизаций зарубежных мюзиклов много, и о них мы еще расскажем, а сейчас давайте обратимся к отечественному кинематографу — здесь тоже есть, что вспомнить.

Не все знают, что легендарный трехсерийный телефильм «Д’артаньян и Три мушкетера» (1978) сначала был успешным музыкальным спектаклем московского ТЮЗа (1974) режиссера Сандро Товстоногова.

Музыкальная драма «Дульсинея Тобосская» c песнями Геннадия Гладкова на стихи Бориса Рацера, Владимира Константинова и Юлия Кима начала свой путь к зрителю как сценический мюзикл режиссера Игоря Владимирова в театре им. Ленсовета (1973). Уже потом вышел фильм Светланы Дружининой (1980): в роли Альдонсы блистала Наталья Гундарева, а пела за нее Елена Камбурова.

У рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова и Павла Грушко тоже есть экранизация, ее снял Владимир Грамматиков (1982), но сперва этот материал поставил Марк Захаров в Ленкоме (1976).

А вот в постсоветское время наш кинобизнес уже не черпал вдохновение в музыкальном театре, и «Ничего не бойся, я с тобой» станет первопроходцем