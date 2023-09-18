Цена на нефть подобралась к 95 долларам за баррель

Рост спроса на нефть и серьезное снижение добычи Россией и Саудовской Аравией, продленное до конца 2023 года, привели к трехнедельному ралли на нефтяном рынке и к баррелю за 95 долларов. Сегодня цена марки Brent выросла на 0,3% и достигла 10-месячного максимума, сообщает Bloomberg, а за три недели ее стоимость подросла на 11%. Резкий рост в последние дни и ключевых таймспредов говорит о дефиците «черного золота» на рынке. Обращает также на себя внимание снижение запасов нефти в хранилищах.
Подорожание цен на нефть скорее всего усилит инфляциюи работы у центробанков прибавится. Хотя многоим в последние дни показалось, что худшее позади и что рост цен вот-вот наконец будет взят под контроль. Главным банкирам придется вновь ломать головы над ставшим в последние два года экзистенциальным вопросом: поднимать вновь или не поднимать учетную ставку? Так что начавшаяся сегодня неделя будет очень важной для глав многих центробанков, включая и ФРС с Bank of England, руководство которых соберется на очередное ежемесячное заседание.
«Мы давно утверждали, что нефтяной рынок во второй половине 2023 года будет все сильнее и сильнее сжиматься,- говорит начальник отдела исследований A/S Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.- Сейчас рынок сжимается. Совсем скоро мы увидим нефть и по 100 долларов за баррель».
Инвесторы пристально следят за работой Мирового нефтяного конгресса, начавшего работать 18 сентября в канадском Калгари. Его главная тема: «Энергетический переход: путь к углеродной нейтральности». С особым интересом все ждут выступление государственного министра по вопросам энергетики в Министерстве энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза Салмана аль-Сауда World Petroleum Congress
Тем временем, пока нефть растет, нефтепродукты и, в первую очередь дизель, предупреждают о возможности дизельного кризиса. По темпам роста цен дизельное топливо, между тем, существенно превзошло нефть.