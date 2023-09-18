Объединенная нефтегазохимическая компания и китайская Xuan Yuan Industrial Development профинансируют строительство трансграничного перевалочного комплекса «Союз»

Объединенная нефтегазохимическая компания и Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD подписали соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса «Союз» на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области. Проект на протяжении пяти лет сопровождался Фондом Росконгресс.

«В рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса «Союз» на сумму 5 млрд юаней, которое будет привлечено за счет кредитования в российско-китайских финансовых институтах», – сообщил генеральный директор ООО «Объединенная нефтегазохимическая компания» Александр Захаров.

Уникальный сухопутный трансграничный перевалочный комплекс будет построен на земельном участке возле нового железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское–Тунцзян. Практическую реализацию проекта осуществляет Объединенная нефтегазохимическая компания. Планируется разместить пять объектов промышленной инфраструктуры:

– нефтетерминал (нефтехранилище) для приема, хранения, блендирования и налива сырой нефти, нефтегазоконденсатных смесей различного качества в объеме до 5,8 млн тонн в год;

– нефтебаза с вертикальными и горизонтальными резервуарами для приема, хранения и отпуска различных нефтепродуктов и прямогонного мазута в объеме до 1,0 млн тонн в год;

– газонаполнительный комплекс для перевалки сжиженных углеводородных газов различных марок и пентан-гексановой фракции объемом до 0,65 млн тонн в год;

– контейнерная площадка для хранения и перевалки опасных грузов в танк-контейнерах 100 тыс. TEU в год.

– складские помещения и ангары (теплые и холодные) площадью 200 тыс. м2 под обработку крупногабаритных и крупнотоннажных грузов.

Строительство комплекса на территории России позволит обеспечить паритет в объемах перевалки экспортно-импортных грузов между Россией и Китаем на погранпереходе Нижнеленинское–Тунцзян, а также гарантировать конечным грузополучателям на территории Китая бесперебойное и надежное обеспечение по долгосрочным контрактам всей номенклатурой грузов. Кроме того, благодаря реализации проекта будет увеличен объем налоговых поступлений во все уровни бюджета и появятся новые высококвалифицированные рабочие места на территории Еврейской автономной области.

В 2023 году ООО «ОНГК» и крупная энергетическая корпорация Xuan Yuan Industrial Development CO., LTD (г. Харбин, КНР) подписали соглашение о стратегическом партнерстве по обеспечению современным промышленным и энергетическим оборудованием производственных объектов ТПК и приступили к созданию совместного предприятия на территории КНР для привлечения финансирования. В январе 2023 года были начаты проектно-изыскательские работы силами ведущих проектных организаций России ООО «Дальгипротранс» (г. Хабаровск) и ООО «Ленниихиммаш-Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург).

VIII Восточный экономический форум состоялся 10–13 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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