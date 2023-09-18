Операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 обязали отменить плату за раздачу интернет-трафика

Федеральная антимонопольная служба России обязала «большую четверку» операторов в течение месяца отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — указывается в сообщении.

Поясняется, что в антимонопольную службу поступило большое количество обращений клиентов компаний.

В прошлом месяце ФАС направила операторам соответствующие запросы, однако достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили, уточнили в ведомстве. В итоге было установлено, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Большая четверка» получила предупреждения; в течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не ограничивать такой функционал для абонентов.

В случае неисполнения предупреждений ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

