Оценки делового климата в России выросли после двух месяцев снижения

В сентябре индикатор бизнес-климата (ИБК) вырос почти на 1 пункт, до 6,2 пункта. После двух месяцев снижения повысились текущие оценки предприятий по производству и спросу. Краткосрочные ожидания компаний тоже стали позитивнее, говорится в аналитическом комментарии Центробанка.

Статья по теме: Производство отвечает на спрос? Значит, все в порядке

«В сентябре Индикатор бизнес-климата увеличился до 6,2 пункта (в августе – 5,3 пункта) после снижения в предыдущие два месяца. Рост ИБК определялся улучшением как текущих оценок, так и краткосрочных ожиданий компаний. Текущие оценки делового климата увеличились в большинстве видов экономической деятельности, за исключением строительства, водоснабжения и сферы услуг. Максимальные оценки текущих условий ведения бизнеса и наиболее значительный их рост по сравнению с августом наблюдались в обрабатывающих производствах», — сообщили в ЦБ.

Позитивные ожидания компаний тоже улучшились по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Особенно заметно — в добыче полезных ископаемых, при этом у предприятий водоснабжения и торговли автотранспортными средствами они ухудшились.

«Рост издержек предприятий в сентябре ускорился. Основной причиной послужило удорожание сырья, материалов и комплектующих из-за ослабления рубля, а также существенный рост стоимости горюче-смазочных материалов и увеличение логистических издержек. В сентябре по сравнению с августом ускорился рост отпускных цен на продукцию (услуги), что большинство предприятий объяснило изменением курса рубля. Ценовые ожидания в сентябре в целом по экономике третий месяц подряд выросли, их показатели не только существенно превысили значения 2017–2019 гг., когда уровень инфляции был вблизи целевого, но и сложились выше средних показателей 2021–2022 годов. Динамика ценовых ожиданий наблюдалась во всех отраслях, за исключением добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и торговли автотранспортными средствами», — отметили в ЦБ.

В опросах Банка России ежемесячно участвуют более 13,6 тыс. предприятий.

