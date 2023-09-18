Победивший на выборах мэра Москвы Сергей Собянин вступил в должность

Cергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы; в ходе торжественной церемонии в концертном зале «Зарядье» он зачитал присягу.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», — приводятся слова градоначальника, которому председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова вручила удостоверение и должностной знак, что символизирует вступление мэра в должность.

Собянин поблагодарил москвичей за «высокую оценку, которую они нам дали во время избирательной кампании».

«Хотел бы высказать искренние слова признательности президенту России, правительству РФ, парламенту за ту огромную поддержку, которую они оказывают нашему городу», — заявил также мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что Москва — развивающийся город, который не может стоять на месте; развитие мегаполиса продолжится, заверил он.

Также он подчеркнул, что город — это «борьба за людей, за их таланты, за то, чтобы над нами было мирное небо».

«И это сегодня не пустые слова, потому что мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой. Мы реально, практически каждодневно, защищаем вместе с Вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой», — сказал он.

Выборы мэра состоялись в Единый день голосования неделю назад, за Сергея Собянина проголосовали 76,39% жителей столицы. Собянин занимает свой пост с октября 2010 года. В сентябре 2013-го он был избран мэром на досрочных выборах, в сентябре 2018-го его переизбрали на новый срок.

