Поставить точку: Путин дал указания по бюджету на три ближайших года

Текущая экономическая ситуация в России в целом устойчивая и сбалансированная, по ряду ключевых показателей она даже лучше прежних оценок и прогнозов, этап восстановления российской экономики завершен, заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании с правительством по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы глава государства предложил сверстать этот ключевой документ с учетом общегосударственных приоритетов, национальных интересов и исполнения всех социальных обязательств перед людьми.

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«В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Президент отметил большую и «просто колоссальную по своему объему и сложности» работу, которую уже провело правительство над проектом федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По его мнению, документ «получается сбалансированным» и нужно уже «ставить окончательную точку» перед внесением его в Госдуму. При этом глава государства подчеркнул, что этот бюджет нужно «эффективно использовать, чтобы "докрутить", уточнить какие-то детали».

«Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми», — подчеркнул Путин.

