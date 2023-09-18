Путин передал в управление Росимущества типографии норвежского холдинга Amedia

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимуществу доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

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«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление… 3 654 242 обыкновенные акции АО "Прайм Принт Москва", 140 тыс. обыкновенных акций АО "Прайм Принт Екатеринбург", 700 обыкновенных акций АО "Прайм Принт Новосибирск", 6790 тыс. обыкновенных акций ЗАО "Прайм Принт Челябинск", 56% долей в уставном капитале ООО "Прайм Принт Воронеж», — говорится в указе.

Указывается также, что все эти доли принадлежат Amedia Eastern Europe AS.

Указ подписан 18 сентября и вступает в силу со дня официального опубликования.

