Расписки переезжающих в Россию компаний автоматически конвертируют в акции

Банк России определил порядок автоматической конвертации депозитарных расписок квазироссийских компаний в случае получения ими статуса международной компании с пропиской в юрисдикции РФ. Эта процедура коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: Инвесторы понесли с рынка заработанное с начала года

«После государственной регистрации международная компания обязана в течение пяти рабочих дней уведомить держателей реестра ценных бумаг и депозитарии о начале расконвертации. Тогда учетные институты спишут со счетов инвесторов расписки и зачислят на них акции международной компании», — заявили в Центробанке.

Регулятор уточнил, что держателям расписок, как резидентам РФ, так и нерезидентам, самостоятельно никаких действий предпринимать не потребуется. Автоматическая конвертация займет не более трех недель с момента поступления уведомления.

Также в ЦБ сообщили о продлении до конца текущего года моратория на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, не соблюдающих требования к корпоративному управлению. Таким образом, регулятор дает эмитентам дополнительное время, чтобы привести свои практики корпоративного управления в соответствие с нормативными требованиями и правилами листинга биржи.