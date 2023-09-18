Рынки падают. Почему исторически это лучшее время для ралли

Ралли на американском рынке акций, которое началось еще в мае, многих застало врасплох - ведь на тот момент настроения были максимально медвежьими. Однако динамика рынка, как это обычно бывает, резко меняет состояние умов трейдеров и инвесторов, и они становятся покупателями.

Фундаментально ситуация не улучшилась: Федрезерв продолжает откачку ликвидности через программу QE, при этом утверждая, что ставки в обозримом будущем снижать не собирается. Кроме того, снова начала расти инфляция - во многом из-за взрывного роста цен на нефть. При этом в последнем отчете по индексу потребительских цен говорится, что именно нефтяные котировки на 50% оказали повышательное давление на инфляцию.

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В общем, ликвидности на рынке становится меньше, свободные деньги идут на денежный рынок - это рынок краткосрочных обязательства правительства США - там сейчас абсолютный рекорд по объему вложенных средств. Плюс ко всему, добавляется еще и перманентное укрепление доллара. К слову, единая европейская валюта падает к американцу уже девять недель подряд - это рекордное по длительное снижение.

Крепкий доллар, как известно, негативно влияет на финансовые результаты транснациональных компаний, так как из-за валютного курса сильно снижаются доходы за пределами США.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о Китае, где экономические проблемы сильны как никогда, и фондовый рынок с января находится в медвежьей фазе.

Всех этих аргументов достаточно, чтобы держаться подальше от покупок. Однако есть весомые аргументы в пользу дальнейшего ралли, об этом подробнее.

В следующем году в США состоятся выборы президента. И предвыборный год на рынках имеет явную сезонность. Если взять динамику индекса S&P 500 за последние 10 предвыборных лет, можно сделать вывод, что рост рынка начинается в конце августе, затем в конце сентября происходит еще один провал, после чего наступает ралли, которое длится как минимум два месяца, а чаще до конца года.

Иными словами, еще порядка двух недель рынок может трясти. В 2019 году, например, минимум был отмечен сначала 26 августа, затем еще один 3 октября. После началось безудержное ралли до конца года.

Кстати, вполне возможно, деньги для этого ралли уже зашли в рынок. Согласно последним данным от Bank of America, которые отслеживают потоки капитала, зафиксирован крупнейший с марта 2022 года приток средств в акции - 26.4 миллиарда долларов. А приток в голубые фишки США также оказался рекордным с мая 2022 года и составил $18.7 млрд.

Проблема только в том, что после того, как в 2022 году деньги заходили в марте и мае, рынок еще падал до октября, но это был вообще особенный год, так что его не стоит брать за базу сравнения.

С технической точки зрения все предельно понятно. В середине августа индекс S&P 500 протестировал важную поддержку в виде 100-дневной скользящей средней. Затем вернулся выше 50-дневной, и с 7 мая она выступает поддержкой. В случае провала обороны этого рубежа, индекс снова опустится на 100-дневную, откуда может снова начинать движение наверх.

Сейчас самое время навести на рынки паники, чтобы настроения стали максимально медвежьими - обычно это идеальный момент для разворота рынка - согласно истории президентских циклов.

