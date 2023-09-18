Судьба рубля может определиться в ближайшие дни

В минувшие выходные российский Минфин рассчитался по евробондам объемом $3 млрд. Выплаты осуществлены рублями и были сильные опасения, что часть отечественных инвесторов начнет конвертировать рубли в валюту для сохранения неизменной собственной валютной позиции.

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Для купирования избыточного давления на российскую валюту Банк России 14 сентября увеличил объем продажи валюты с предыдущих 2,3 млрд до 21,4 млрд руб. в день.

Несмотря на столь серьезный рост предложения юаней от регулятора, в последние два дня прошлой недели заметного укрепления рубля не наблюдалось, и это говорит о том, что спрос на валюту вырос.

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Таким образом, опережающее решение ЦБ оказалось верным – без него курс мог бы легко уйти в район 100 руб. за доллар.

Однако пока аналитики не могут предположить, какой объем дополнительных рублей выйдет на рынок и хватит ли запланированных ЦБ 150 млрд руб. для того, чтобы удовлетворить все потребности крупных инвесторов.

Есть осторожные предположения, что часть интервенций Банка России может быть «лишней», поскольку ряд компаний и банков предпочтет сократить долю своих валютных запасов в пользу вложений в рублевые активы. В пользу этой гипотезы говорит сегодняшний отскок Индекса Мосбиржи гособлигаций на 0,4%.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку до 13%. И исходя из риторики регулятора, на рынке зреет мнение, что то было не последнее ужесточение денежно-кредитной политики в этом году. Но несмотря ни на что, цены наиболее ликвидных ОФЗ не только не хотят падать и закладываться на дальнейшее повышение ставки, но и выросли сегодня.

Так, сегодня госбумаги со сроком погашения около года торговались под доходность всего лишь 12,2% годовых. ОФЗ с погашением через два года принесут доход в 12% годовых, а более дальние выпуски – еще меньше.

По логике, доходность ближних бумаг должна соответствовать ключевой ставке, а то и быть чуть выше нее, если рынок верит в дальнейший рост ставки.

Наблюдаемая сейчас аномальность может быть отражением сильного притока на облигационный рынок новых средств, в том числе и полученных от погашения евробондов.

Поэтому для рубля будет очень важен конец недели, когда основная масса инвесторов должна удовлетворить свои потребности в реинвестировании полученного от погашения евробондов дохода в валютные инструменты. Еще более значимым станет следующий понедельник, когда ЦБ вернется к «нормальным» валютным интервенциям.

Сегодня поддержку рублю оказал и глава государства Владимир Путин. «Очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен: это ослабление рубля, и необходимо чётко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», – цитирует «Интерфакс» российского лидера.

Трейдеры расценили эти слова как готовность властей к любым, даже очень жестким, мерам для стабилизации курса рубля.

Но по итогам дня российская валюта укрепилась к американской на совсем скромные 0,3%.

Довольно драматически складывались торги на рынке акций. Все прекрасно знают, что в подавляющем большинстве случаев Индекс Мосбиржи в этом году растет по понедельникам. С учетом того, что в пятницу во второй половине дня по рынку произошел хороший отскок, не удивительно, что сегодня в начале сессии на рынке преобладали покупки.

Но продлились они недолго. Уже со второго часа торгов спекулянты стали фиксировать прибыль, а некоторые осторожные инвесторы – сокращать среднесрочные позиции.

Из высоколиквидных акций слабым ростом завершили день лишь «Ростелеком» и «Газпромнефть», а остальные – подешевели.

Нефть торговалась довольно спокойно, в диапазоне $94-95 за баррель, который многие эксперты называют технической преградой для дальнейшего роста. Аналитики считают, что цены на нефть далеко не полностью заложены в котировках нефтяных компаний, но последние пока это игнорируют.

В целом же Индекс Мосбиржи полегчал на 0,55% и находится ниже зоны поддержки восходящего тренда, который зародился на рынке акций в середине февраля. Снижение индикатора еще на пару процентов станет сильным техническим сигналом инвесторам для активизации сокращения позиций по акциям.