Торги сахаром на биржах РФ за последние две недели в три раза превысили показатель за весь август

Общий объем торгов сахаром на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу «Московская биржа») и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за первые две недели сентября составил 23,28 тыс. т, примерно в три раза превысив показатель за весь август.

Об этом сообщает на своем сайте Союзроссахар. Отмечается, что в годовом выражении объем торгов вырос на 24%.

«Увеличение объемов биржевой торговли связано с повышением предложения сахара, произведенного из сахарной свеклы нового урожая», — поясняется в сообщении.

На текущую дату переработку сахарной свеклы ведут 64 завода — на два больше, чем в 2022 году. С начала текущего сезона произведено 1,1 млн т свекловичного сахара.

Уточняется, что с 25 августа НТБ производит расчет и ежедневную публикацию региональных индексов рынка сахара; новые индексы дополняют еженедельные внебиржевые индикаторы.

«На текущий момент НТБ ежедневно рассчитывает два индекса — первый, отражающий стоимость сахара в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, и второй — в Центральном федеральном округе. Индекс Приволжского федерального округа будет запущен позднее, по мере увеличения производства сахара в данном регионе в новом сезоне», — отмечают в Союзроссахаре.