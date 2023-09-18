У цен на газ остался единственный драйвер

Частичная забастовка сотрудников австралийских заводов по производству сжиженного газа компании Chevron — Gorgon и Wheatstone продолжается. Не успела компания заявить о том, что проблема практически решена и 90% сотрудников вернулись на рабочие места, как профсоюзы сообщили, что 24-часовые забастовки на предприятиях продолжатся и в дальнейшем.

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Пока, по словам представителя одного из профсоюзов, представляющих рабочих, решения о продолжении забастовок на весь день будут приниматься ежедневно. На этом фоне по итогам пятницы прошедшей недели цены на газ в Европе выросли на 2,5%, до 403 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь, в США стоимость голубого топлива продолжает оставаться на довольно комфортных уровнях. В своем еженедельном отчете Управление энергетической информации сообщило, что запасы газа, запасенные для зимнего использования, выросли на 57 млрд кубических футов на прошлой неделе, опередив консенсус-оценку увеличения на 52 млрд кубических футов и оставив запасы на уровне 3,21 трлн кубических футов, что на 6,8% выше среднего показателя за пять лет.

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При этом по прогнозам Национальной метеорологической службы, в штатах к востоку от Скалистых гор в ближайшие шесть-десять дней температура воздуха будет хотя и повыше обычной для этого сезона, но все же прохладнее, чем жара середины лета, которая вызвала спрос на кондиционирование и соответственно на газ.

Стоимость газа не задержалась у месячного максимума и пошла вниз, отмечает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. Скорее всего, предполагает он, цена продолжит снижение, вследствие озвученных прогнозов на последнем заседании ЕЦБ. Европейский регулятор пересмотрел прогноз роста экономики в сторону понижения – следовательно, спрос на натуральный газ будет падать.

Не исключено, говорит Александр Соловьев, стоящая по обеим сторонам Атлантики теплая осенняя погода сохранится и на следующий месяц, что тоже не будет способствовать усиленному потреблению топлива. И, как и в США, в Европе хранилища газа заполнены — на 93%.

Находящийся у многомесячного пика 105.300 индекс американского доллара (DXY) также не способствует росту цен газа. Всё вышеизложенное подводит к мысли о понижательном движении котировок, констатирует Александр Соловьев.

На прошлой неделе цены на газ в ЕС демонстрировали умеренный рост, но средние уровни остаются относительно низкими, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Прогноз погоды предполагает мягкое начало зимы, что разрушает надежды на существенный рост цен в связи со стартом отопительного сезона. Регион выглядит хорошо обеспеченным поставками, уровень заполнения ПХГ составляет около 94%.

При таких вводных временные перебои с поставками на заводе СПГ Freeport и затянувшееся техобслуживание в Норвегии — ключевые факторы, поддерживающие цены стабильными. Если на стороне предложения ситуация стабилизируется, то котировки на спот-рынке вполне могут снизиться на горизонте ближайших недель, считает и Игорь Галактионов.