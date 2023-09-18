В парламенте Венгрии выразили нежелание ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Венгрия может не ратифицировать вступление Швеции в НАТО в ближайшие недели.

Об этом заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер, передает «Интерфакс». Говоря о сроках ратификации решения, политик выразил неуверенность в том, что власти страны вообще должны идти на такой шаг.

Ранее шведские СМИ опубликовали видео, которое демонстрировалось в школах Швеции. В ролике утверждается, что с 2010 года, когда к власти в Венгрии пришла партия «Фидес», в которой состоит Кевер, демократия в стране «постепенно перестает существовать». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправил шведскому коллеге письмо, где выразил обеспокоенность «предвзятыми и несправедливыми» обвинениями шведских политиков в адрес Будапешта.

«Нам не нужен союзник, который думает о нас то, что отражает данное видео», — сказал Кевер.

Присоединение Швеции к НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия. Реджеп Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс до октября. В Будапеште между тем заявили, согласятся ратифицировать очередное расширение НАТО после Анкары.