В России стартовали продажи белорусского кроссовера Belgee X50

Официальные дилеры Geely объявили о старте продаж белорусского кроссовера Belgee X50.

Об этом сообщает РБК.

Автомобиль производится на созданном в 2011 году совместном белорусско-китайском предприятии «БелДжи». Сейчас компания занимается крупноузловой сборкой китайских кроссоверов Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray — последний послужил прототипом для BelGee X50, который будет отличаться только новым логотипом. Отмечается, что лицензионная копия Geely Coolray с 2020 года также выпускается в Малайзии, там она носит название Proton X50.

В России Belgee X50, оснащенный 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в связке с семиступенчатым «роботом», доступен в трех комплектациях: Active, Style и Prestige. В базовом исполнении машина оборудована зеркалами заднего вида с обогревом и электрорегулировками, передними сиденьями с обогревом, а также электростеклоподъемниками всех дверей, круиз-контролем, кондиционером и аудиосистемой с шестью динамиками.

Стоимость наиболее бюджетного варианта Belgee X50 в РФ будет начинаться от 2,05 млн руб. с учетом спецусловий на покупку по программе Trade-In. В средней комплектации модель будет стоить 2,16 млн руб., в топовой — 2,26 руб.