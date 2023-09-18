В Пхеньяне визит Ким Чен Ына в РФ назвали важной вехой в истории отношений России и КНДР

Состоявшийся на минувшей неделе визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию стал важной вехой в истории отношений двух стран.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), это событие «запечатлеется на скрижалях истории как веха, укрепившая узы традиционных добрососедства и сотрудничества между КНДР и РФ, пустивших корень в товарищескую дружбу и боевую солидарность, и открывшая новую страницу развития отношений между обеими странами».

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Отмечается, что Ким Чен Ын выразил «сердечную признательность» за особое внимание к его визиту и поблагодарил за «теплое гостеприимство», пожелав России процветания, а российскому народу — благополучия.

Сообщается, что лидер Северной Кореи «успешно завершил официальный дружеский визит в РФ»; поезд главы государства покинул станцию Артем — Приморье 1 близ Владивостока вечером 17 сентября.

Визит Ким Чен Ына в Россию начался 12 сентября. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным северокорейский лидер посетил космодром «Восточный» в Амурской области, после чего лидеры двух стран провели переговоры с участием делегаций и в формате «тет-а-тет». В пятницу Ким Чен Ын побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, входит в ОАК) и на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». В субботу Ким Чен Ын прибыл в Приморье, его встречал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.