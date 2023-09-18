Владислав Овчинский: производство швейных манекенов выросло на 30% у компании из Москвы

Московская компания Royal Dress forms, которая выпускает швейные манекены для портных, по итогам января-июня 2023 года нарастила их производство более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост этого показателя связан с расширением каналов продаж, сообщил 18 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Предприятие Royal Dress forms, специализирующееся на выпуске манекенов для пошива одежды, входит в состав отраслевого кластера "Кунцево". Там в кооперации работают производители текстильной продукции и товаров смежных отраслей легкой промышленности. Благодаря этому компании увеличивают объемы производства и расширяют ассортимент продукции. Так, предприятие за первое полугодие выпустило более трех тысяч изделий, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2022-го», — рассказал Владислав Овчинский.

По его оценке, рост объемов производства связан с тем, что производитель расширил каналы продаж: в этом году компания активно выходит на российские маркетплейсы.

Как уточнили в компании, она выпускает портновские манекены для мужской и женской одежды, с разными типами телосложения, по собственной технологии. Такая продукция нужна швеям и дизайнерам одежды на всех этапах производства: от конструирования изделия до примерки. «При производстве используем только высококачественные материалы, чтобы обеспечить долговечность и надежность продукции. Каждое изделие проходит многоступенчатую проверку, прежде чем попасть в руки клиента», – отметил руководитель отдела продаж компании Виталий Чигвинцев. По его словам, манекены компании используют в многих домах мод России, таких как Дом Славы Зайцева и Валентина Юдашкина.

Напомним, технопарк «Кунцево» представляет собой площадку для поддержки и развития производственных компаний легкой промышленности и смежных индустрий. На данный момент в нем работает 58 компаний, которые арендуют офисные, производственные и складские помещения.