По состоянию на сентябрь все ученики 11-х классов обеспечены новыми государственными учебниками истории.

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Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Авторы пособия — помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«С 1 сентября ученики 11-х классов обеспечены новыми учебниками по истории России: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров. Новый учебник основан на принципах исторического суверенитета, объективности исторического знания, преемственности истории и уважения к прошлому нашей страны», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в настоящее время уже идет подготовка к следующему учебному году, новые учебники для 10-х классов заказали все регионы. Во все школы РФ поступит более 720 тыс. экземпляров книг.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это первый единый учебник для всей страны. «До конца 2025 года мы подготовим единые учебники по всем предметам, ведь их использование позволяет нам укрепить единое образовательное пространство, чтобы каждый школьник, вне зависимости от места проживания или школы, получал качественные знания, учился по самым передовым учебникам. Сегодня работа продолжается. Совместно с регионами организуем закупку учебников для 10-х классов. Также формируется авторский коллектив, который будет работать над единым учебником обществознания», — приводится заявление чиновника.

Учителя из всех регионов смогли оперативно подготовиться к работе с новым учебником по истории, используя электронную версию издания и методические материалы, подчеркнули в ведомстве.

В конце прошлого года Кравцов сообщил, что в учебниках будет освещаться начало специальной военной операции, а также присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в нем будет затронута тема санкций против России.