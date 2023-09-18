ВТБ требует взыскать с бывшей европейской «дочки» задолженность в 112,6 млн евро

Российский ВТБ хочет взыскать со своей бывшей дочерней структуры VTB Bank (Europe) 112,6 млн евро.

Об этом говорится в иске, поданном в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишут «Коммерсантъ» и «Интерфакс». Сообщается, что финансовая организация также направила в суд ходатайство о наложении ареста на ценные бумаги, находящиеся на счете депо, открытом на имя VTB Bank (Europe) в депозитарии ВТБ и иных депозитариях в пределах суммы исковых требований.

Уточняется, что иск касается принадлежащих VTB Bank (Europe) ценных бумаг Bonds Astana Finance, Veon Holdings B.V., Bonds Alfa Holding Issuance PLC, GAZ Capital S.A., RZD Capital PLC, GAZ Finance.

Кроме того, банк требует запретить депозитарию ВТБ вносить любые записи по счету депо, открытом на имя VTB Bank (Europe), в связи с переходом права собственности на ценные бумаги к каким-либо лицам, за исключением банка ВТБ, а также в связи с обременением ценных бумаг правами третьих лиц.

«Непринятие указанных обеспечительных мер сделает невозможным фактическое исполнение решения суда и повлечет причинение значительного ущерба банку ВТБ ввиду предпринимаемых ответчиком мер по отчуждению имущества на территории РФ и невозможности исполнения судебного решения на территории Германии из-за наличия ограничительных мер», — поясняется в материалах дела.

Отмечается, что российский суд удовлетворил ходатайство российского банка 13 сентября.

Активы VTB Bank Europe на конец 2021 года составляли 7,3 млрд евро. В апреле прошлого года, после введения санкций в отношении ВТБ, немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой», уточнив, что VTB Bank Europe не попал под санкции. Право голоса было передано доверительному управляющему, решившему ликвидировать структуру.